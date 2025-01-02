Küçükçekmece'de çay ocağına bombalı saldırı girişimi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir çay ocağına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el yapımı bir bomba atıldı. Neyse ki bomba patlamazken, olay çalışanlar arasında paniğe yol açtı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Küçükçekmece'de çay ocağına bombalı saldırı girişimi
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Mehmet Akif Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, çay ocağında bulunan çalışanlar hızla dışarı çıkarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken bomba imha ekipleri, tehlikeli maddeyi detaylı inceleme için emniyete götürdü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri saldırgan ya da saldırganları yakalamak amacıyla geniş çaplı bir araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Küçükçekmece'de çay ocağına bombalı saldırı girişimi Küçükçekmece'de çay ocağına bombalı saldırı girişimi