Küçükçekmece'de dehşet anları: Bisiklet tamircisini bıçaklayıp kaçtı

Olay, akşam saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde bulunan 1. Kömürcü Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bisiklet tamirciliği yapan Sadık K. ile Furkan Y. isimli şahıs, iddiaya göre olaydan bir süre önce tartışma yaşadı.

HUSUMETLİSİNİN DÜKKANINI BASTI

İkili arasında daha önce yaşanan bu sözlü gerginliğin ardından Furkan Y., akşam saatlerinde Sadık K.'nın çalıştığı tamirci dükkanına geldi. Şüpheli şahıs, iş yerinin içindeki tamirciyi bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese acilen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralı durumdaki Sadık K.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı tamirci, buradaki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının hemen ardından bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli Furkan Y.'yi çok geçmeden tespit edip yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin saldırıyı gerçekleştirmek üzere tamircinin dükkanına girdiği ve olayın ardından koşarak uzaklaştığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.