Küçükçekmece'de dehşet anları! Kaldırımda yürüyen genç elektrik akımına kapıldı, köpeği öldü

İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatlerinde kaldırımda köpeğini gezdiren 21 yaşındaki Can Demir, açıkta olduğu iddia edilen elektrik akımına kapıldı. Olayda talihsiz köpek hayatını kaybederken, akıma kapılan genç parmağından yaralandı.

OLAYIN DETAYLARI VE YAŞANANLAR

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Cengiz Sokak’ta meydana geldi. Evinden köpeğini gezdirmek için çıkan Can Demir, inşaat halindeki bir binanın önünde bulunan aydınlatma direğinin yanından geçtiği sırada köpeğinin aniden yere yığıldığını fark etti.

Köpeğinin fenalaştığını zannederek yardım etmek için dokunan Demir, kendisi de elektrik akımına kapıldı. Akımın şiddetiyle savrulan genç, olay yerinden son anda uzaklaşarak kurtulmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve veteriner hekim sevk edildi. Veterinerin yaptığı kontrolde talihsiz köpeğin elektrik akımı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

"ONU KURTARAYIM DERKEN BANA DA ELEKTRİK ÇARPTI"

Yaşadığı şoku anlatan köpek sahibi Can Demir, "Köpek toprağa bastığı gibi ona bir elektrik akımı geldi. Onu kurtarayım derken bana da elektrik çarptı. Burada hem okul hem yaya geçidi var. Bu kadar insan geçmesine rağmen ilgili elektrik firmasını aradık, 3 saat oldu hala müdahale edilmedi. Elimde de ufak bir kararma var, başka da bir şey yok" diyerek duruma tepki gösterdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.