Küçükçekmece’de feci kaza: İş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de iş makinesi taşıyan bir çekicinin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Hasan Çakmak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Yan Yol Caddesi üzerinde meydana geldi. 39 BC 502 plakalı çekici ile seyir halinde olan sürücü Hasan Çakmak, belirlenemeyen bir sebeple aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan çekici, hızla önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.
Çarpmanın şiddetiyle yan yatan çekicinin taşıdığı iş makinesi yola savruldu. Kaza anında araçtan çıkan sürücü Hasan Çakmak, devrilen tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine kaza bölgesine ivedilikle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, iş makinesinin altında kalan Hasan Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan olay yeri inceleme ekiplerinin saha çalışmalarını tamamlamasının ardından, Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Meydana gelen ölümcül kaza nedeniyle caddede uzun süre trafik yoğunluğu oluştu. Yetkili ekipler tarafından kazanın oluş şekli ve kesin nedenine ilişkin başlatılan incelemeler sürdürülüyor.