Küçükçekmece'de patlama! Bina ruhsatsız ve iskansız çıktı

Küçükçekmece'de bir evde yaşanan termosifon patlaması neticesinde 2 kişi hafif şekilde yaralandı, duvarları yıkılan daire kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kartaltepe Mahallesi 1. Pehlivan Sokak adresindeki 2 katlı bir binanın üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir sebeple termosifonun patlamasıyla meydana geldi. Patlamanın şiddetli etkisiyle evde büyük çaplı hasar oluşurken, dairede yaşayan yabancı uyruklu baba ve küçük çocuğu hafif şekilde yaralandı.

YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan baba ve oğlunun, ekipler gelmeden kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği bilgisine ulaşıldı. Yaralıların, ikametgahlarının bulunmadığı ve kullanılmayan bu binada kaçak olarak yaşadıkları belirlendi.

Olay yerinde inceleme gerçekleştiren ekipler, dış cephedeki bir duvarı tamamen yıkılan ve iç kısımdaki duvarları da ağır hasar gören dairenin bulunduğu binayı mühürledi. Hastanede gördükleri tedavinin ardından taburcu edilen baba ve çocuğu, diğer aile bireyleriyle birlikte olay yerine geri geldi.

Baba, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha karşı şiddetli bir patlama sesiyle uyandığını ve hemen yaralanan çocuğuyla birlikte hastaneye gittiklerini anlattı. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmediğini ifade eden baba, evde satış yapmak üzere makarna ürettiklerini aktardı.

BAŞKAN YARDIMCISI AYGÜN: "BİNA RUHSATSIZ VE İSKANSIZ"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün ise, binanın üst katının, burada ikamet eden aile tarafından bir tür imalathane olarak kullanıldığını belirtti. Aygün, duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bina ruhsatsız ve iskansız. İki yaralanma var ama hayati tehlikeleri yok. Binayı tedbiren boşaltıyoruz, mühürlüyoruz. Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de içeride gerekli incelemeleri yaptı. Bina sahiplerine sadece binadaki temizliği yapması için müsaade edeceğiz. Daha sonrasında da kentsel dönüşüm ve yıkımla ilgili süreçlerini takip edeceğiz. Önemli olan bir can kaybının olmamış olması."

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul patlama küçükçekmece
