Küçükçekmece'de polise "Niye geziyorsunuz" diyerek saldırdı

Küçükçekmece’de iddiaya göre madde bağımlısı bir şahıs devriye görevi yapan polis ekiplerine hakaret edip satırla saldırdı. Çıkan arbedede 4’ü polis, 2’si vatandaş olmak üzere 6 kişi yaralandı. Şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece’de madde bağımlısı bir şahıs, devriye görevi yapan polis ekiplerine hakaret edip satırla saldırdı. Polis ekiplerinin şahsı gözaltına almaya çalıştığı sırada çıkan arbedede 4’ü polis memuru, 2’si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaş olmak üzere 6 kişi yaralandı. 

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Şeftali Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, polis aracının bölgede ring görevi yürüttüğü sırada madde bağımlısı bir şahıs, polis ekiplerine “Niye geziyorsunuz ne işiniz var burada” diyerek hakaret etti.

POLİS ARAÇTAN İNİNCE SATIRLA SALDIRDI

Polis ekiplerinin araçtan indiği sırada şahıs satırla polis ekiplerine saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ile şahsın yakınları arasında arbede çıktı. Yaşanan gerginlikte 4’ü polis memuru, 2’si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaş olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.  Madde bağımlısı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

küçükçekmece polis
