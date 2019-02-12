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Küçükçekmece'de risk taşıyan 5 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da Kartal ve Şişli'nin ardından Küçükçekmece'den de korkutan haber geldi. Risk taşıdığı belirtilen 5 katlı binanın boşaltıldığı ifade edildi

Küçükçekmece'de risk taşıyan 5 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı apartman, bina sakinlerinin başvurusu üzerine yapılan incelemelerin ardından riskli görülerek boşaltıldı.

Tevfikbey Mahallesi Şehit Mehmet Sevinç Sokak’ta bulunan apartmanın sakinleri, 11 Şubat tarihinde oturdukları apartmanın risk taşıdığını belirterek Küçükçekmece Belediyesi'ne başvurdu.

Mühendisler tarafından yapılan incelemenin ardından risk taşıdığı tespit edilen apartman, dün akşam tahliye edilerek mühürlendi. 1997 yılında yapıldığı öğrenilen apartmanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Binanın yıkılıp yıkılmayacağı, yapılacak değerlendirme sonucunda belli olacak.

Öte yandan, tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının geçici olarak akrabalarının yanına taşındığı, bir kısmının da Küçükçekmece Belediyesi tarafından otellere yerleştirildiği bildirildi.



Kaynak: AA
Etiketler; #şişli #küçükçekmece #Kartal #istanbul
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