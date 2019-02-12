Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu, çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal'da çöken binanın enkazından çıkarılan yaralıların 7'sinin yoğun bakımda tedavi edildiğini belirterek, "Bunlardan 2'sinin durumu oldukça ciddi, oldukça ağır. Yoğun bakımda tedavi edilen diğer 5 hastamızın durumu daha iyiye gidiyor. Genel durumları orta düzeyde. Herhangi bir problemleri yok." dedi. Kartal'da çöken binanın etrafında riskli bulunan 8 binanın yıkımına başlandı. İlk kazma, çöken binanın bitişiğindeki Yunus apartmanına vuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki bir iki gün içerisinde zannediyorum toplam 4 hastamızı taburcu edebiliriz. Şu an 14 hastamızdan biri taburcu edildi. 6 kişi yoğun bakımda. 6 yaşındaki Havva kızımızın genel durumu iyi, solunum cihazına bağlı değil. Sağ bacağına bugün küçük bir müdahale yapıldı. 9 yaşında Mahmut Tayyip evladımızı biliyorsunuz, bugün sol bacağına küçük bir müdahale yapıldı, o da solunum cihazına bağlı değil. Kendisiyle konuştum genel durumu iyi, ciddi sorunu görünmüyor" dedi. İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına devam edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı iletti.