Küçükçekmece’de silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de sabahın erken saatlerinde motosikletiyle işe giden 45 yaşındaki güvenlik görevlisi Abdullah A., kasklı bir şahsın silahlı pususuna düştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Küçükçekmece’de silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
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Cinayet, sabah saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta meydana geldi. Başakşehir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Abdullah A., mesaisine başlamak üzere motosikletiyle yola çıktı.

Sokak üzerinde seyir halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen kasklı bir şahıs aniden ortaya çıkarak Abdullah A.'ya silahla ateş açtı. Silah seslerinin ardından saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BEŞ KURŞUN HEDEFİ OLDU, KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, motosikletinden düşen ağır yaralı güvenlik görevlisinin vücuduna beş mermi isabet ettiği tespit edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından acilen hastaneye kaldırılan Abdullah A., doktorların tüm çabalarına ve tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan silahlı saldırının ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan olay yeri inceleme ekipleri, sokakta delil çalışması yaptı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kasklı şüpheliyi tespit etmek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekiplerin cinayet zanlısını yakalamaya yönelik başlattığı çalışmalar kesintisiz şekilde devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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