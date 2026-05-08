Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü

Küçükçekmece’de motosikletle ilerleyen iki kişi ile aralarında önceden husumet bulunan bir şahıs arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda bir kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Saat 18.30 sıralarında İnönü Mahallesi Sena Sokak'ta motosikletle giden iki kişi, daha önceden aralarında husumet bulunan bir şahısla karşılaştı. Sokakta taraflar arasında başlayan sözlü tartışma hızla büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

TARAFLAR BİRBİRİNE ATEŞ AÇTI

İki tarafın da silahlarını çekerek birbirine ateş etmesi üzerine yaya halindeki husumetli şahıs vurularak yaralandı. Olayın ardından motosikletli iki şüpheli hızla bölgeden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralıya olay yerindeki ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

KURŞUNLAR İŞ YERİNE VE 4 OTOMOBİLE İSABET ETTİ

Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, sokakta detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yaşanan silahlı çatışma sırasında seken kurşunların çevredeki bir iş yeri ile park halindeki dört otomobile isabet ettiği tespit edildi.  

Motosikletle kaçan iki şüpheli, emniyet güçlerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Gözaltındaki iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

