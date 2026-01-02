Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu 3 kişi vuruldu. Yaralılardan 2’si hastanede yaşamını yitirirken, ölenlerden birinin saldırıyla ilgisinin olmadığı öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, kaldırımda bekleyen 2 kişiyi hedef alarak ateş açtı.

Silahlı saldırıda Muhammed Gözsu ile Levent Ö. ağır yaralanırken, olay sırasında kaldırımda yürüyen ve saldırıyla ilgisi bulunmadığı öğrenilen Suriye uyruklu Hasan Ali de mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Saldırganlar, olayın ardından motosikleti boş bir alanda bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Levent Ö.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Kadıköy’de 11 milyar liralık vurgun! Ünlü oto galeriye operasyon düzenlendiKadıköy’de 11 milyar liralık vurgun! Ünlü oto galeriye operasyon düzenlendiGündem
ŞOK’tan kışa özel kampanya! UFO Isıtıcı fiyatlarında büyük indirimŞOK’tan kışa özel kampanya! UFO Isıtıcı fiyatlarında büyük indirimMarket
Muğla merkezli DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandıMuğla merkezli DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandıGündem
küçükçekmece silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Yüksel Güran için Yargıtay’a başvuru yapıldı
Rezervler 193 milyar doları aştı
"Pazartesi Trump ile görüşeceğim"
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Hibe desteğinde rekor artış ve başvuru tarihi belli oldu
Bakan Uraloğlu 58 bin levhanın kaldırıldığını duyurdu
Kırmızı bültenle aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
İstanbul’da 5 ilçede okullar tatil edildi
Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Çok Okunanlar
68 il buz kesecek! 68 il buz kesecek!
Meteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına var Meteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına var
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... 1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...
2025’te konutun şampiyonu belli oldu 2025’te konutun şampiyonu belli oldu
ŞOK’tan ısıtan kampanya! ŞOK’tan ısıtan kampanya!