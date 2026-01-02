Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, kaldırımda bekleyen 2 kişiyi hedef alarak ateş açtı.

Silahlı saldırıda Muhammed Gözsu ile Levent Ö. ağır yaralanırken, olay sırasında kaldırımda yürüyen ve saldırıyla ilgisi bulunmadığı öğrenilen Suriye uyruklu Hasan Ali de mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Saldırganlar, olayın ardından motosikleti boş bir alanda bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Levent Ö.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.