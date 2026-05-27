Küçükçekmece'de vahşi cinayet: Alacaklısını pencereden attılar! 4 kişi tutuklandı

Küçükçekmece’de yüksekten düşerek hayatını kaybeden 40 yaşındaki Erdem Sarı’nın pencereden atıldığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Olay, 22 Mayıs günü saat 23.40 sıralarında Küçükçekmece’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre binadan yüksekten düşen 40 yaşındaki Erdem Sarı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

BORÇ NEDENİYLE ZORLA TUTULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Erdem Sarı’nın borç meselesi nedeniyle bir dairede zorla tutulduğunu belirledi.

Yapılan incelemelerde olay sırasında Sarı’nın yanında bulunduğu belirlenen A.K., M.E.Ç., Ş.D. ve S.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, borçlarını tahsil etmeye çalıştıkları sırada Erdem Sarı’nın ayağının kayarak pencereden düştüğünü söyledikleri öğrenildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

