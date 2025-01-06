Kuduz alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gözetim altına alınan köpek, bir süre sonra öldü. Yapılan incelemeler sonucunda köpekte kuduz virüsü tespit edilmesi üzerine mahalle “Kuduz Riskli Alan” ilan edildi ve karantina uygulaması başlatıldı.

Köpek tarafından ısırılan iki kişinin aşılandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile hekimleri tarafından düzenli olarak takip edildikleri bildirildi.

Karantina sürecinde ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarına “Kuduz Risk Bölgesi” yazılı uyarı tabelaları yerleştirerek önlemleri sıkılaştırdı.