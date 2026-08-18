Kuduz paniği! Test sonucu pozitif çıktı, bölge karantinaya alındı

Ardahan Merkez'de bir hayvancılık işletmesinde büyükbaş hayvanda kuduz virüsü tespit edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kuduz paniği! Test sonucu pozitif çıktı, bölge karantinaya alındı
Yayınlanma:

 Laboratuvar sonuçlarının pozitif çıkması üzerine enfekte hayvan itlaf edilirken, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla mahallede karantina ve geniş çaplı tarama çalışması başlatıldı.

NUMUNELER POZİTİF ÇIKTI, HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Olay, Ardahan Merkez Gürçayır Mahallesi'ndeki bir hayvancılık işletmesinde meydana geldi. Büyükbaş hayvanın rahatsızlanması üzerine işletme sahibinin ihbarıyla adrese Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri sevk edildi.

Laboratuvar Teyidi: Şüpheli sığırdan alınan numuneler, kesin teşhis için Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yapılan analizlerde numunenin kuduz virüsü açısından pozitif olduğu kesinleşti.
İtlaf ve Dezenfeksiyon: Test sonucunun ardından enfekte büyükbaş hayvan itlaf edilerek uygun şartlarda gömüldü; işletmede kapsamlı dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

BÖLGEDE KARANTİNA VE SAĞLIK TARAMASI BAŞLATILDI

Hastalığın çevreye ve insanlara bulaşmasını önlemek amacıyla il genelinde teyakkuz ilan edildi:

Karantina Uygulaması: İşletmenin bulunduğu Gürçayır Mahallesi ve çevresi karantinaya alınarak hayvan giriş-çıkışları kısıtlandı.
Tarama Çalışmaları: Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, temas riski taşıyan diğer çiftlik ve işletmelerde geniş çaplı sağlık taraması başlattı.

Müşteriden hakaret işiten bankacı haklı bulundu: KVKK'den milyonları ilgilendiren ses kaydı kararı!Müşteriden hakaret işiten bankacı haklı bulundu: KVKK'den milyonları ilgilendiren ses kaydı kararı!Gündem
kuduz karantina
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Süleymancılar dosyasında dudak uçuklatan servet!
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu!
İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi!
Resmî Gazete'de dev atama kararları!
Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak alarmı!
2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
"Cinayeti çözeriz" diyerek vatandaşı kandırdılar!
Türker Ertürk tutuklandı
818 şüphelinin hesapları ve kripto varlıkları donduruldu
Çok Okunanlar
Son dakika: Marmara'da gece hareketliliği! Son dakika: Marmara'da gece hareketliliği!
Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL?
Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak alarmı! Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak alarmı!
Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi! İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi!