Kuduz paniği! Test sonucu pozitif çıktı, bölge karantinaya alındı

Laboratuvar sonuçlarının pozitif çıkması üzerine enfekte hayvan itlaf edilirken, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla mahallede karantina ve geniş çaplı tarama çalışması başlatıldı.

NUMUNELER POZİTİF ÇIKTI, HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Olay, Ardahan Merkez Gürçayır Mahallesi'ndeki bir hayvancılık işletmesinde meydana geldi. Büyükbaş hayvanın rahatsızlanması üzerine işletme sahibinin ihbarıyla adrese Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri sevk edildi.

Laboratuvar Teyidi: Şüpheli sığırdan alınan numuneler, kesin teşhis için Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yapılan analizlerde numunenin kuduz virüsü açısından pozitif olduğu kesinleşti.

İtlaf ve Dezenfeksiyon: Test sonucunun ardından enfekte büyükbaş hayvan itlaf edilerek uygun şartlarda gömüldü; işletmede kapsamlı dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

BÖLGEDE KARANTİNA VE SAĞLIK TARAMASI BAŞLATILDI

Hastalığın çevreye ve insanlara bulaşmasını önlemek amacıyla il genelinde teyakkuz ilan edildi:

Karantina Uygulaması: İşletmenin bulunduğu Gürçayır Mahallesi ve çevresi karantinaya alınarak hayvan giriş-çıkışları kısıtlandı.

Tarama Çalışmaları: Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, temas riski taşıyan diğer çiftlik ve işletmelerde geniş çaplı sağlık taraması başlattı.