"Küfür etme" dedi, gözünden oldu: Adana'da çay bardaklı saldırı

Olay, 17 Şubat 2024 tarihinde Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan bir dolmuş durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dolmuş şoförü Serkan Tecirli (46), seferini tamamlayıp durağa geldiği esnada, çaycı M.A.’nın küfürlü konuştuğunu duydu. Küfürlü konuşmalardan rahatsız olan Tecirli, M.A.’yı bu konuda uyardı. Bu uyarıyla başlayan tartışmaya kooperatif yöneticilerinden M.Y. (45) de dahil oldu. M.Y., şoför Tecirli’ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga, duraktaki diğer şoförlerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

KIRIK BARDAKLA GÖZÜNE VURDU

Kısa süre sonra Serkan Tecirli, yaşananları konuşmak üzere o sırada çay içmekte olan M.Y.’nin yanına gitti. Ancak M.Y., elindeki çay bardağıyla önce Tecirli’nin başına vurdu, ardından kırılan bardağı Tecirli’nin sol gözüne sapladı. Aldığı ağır darbeyle sersemleyen talihsiz şoför, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan saldırı anları ise duraktaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Serkan Tecirli, kendisini sakat bırakan M.Y.’den şikayetçi oldu.

"İSTEYEREK YAPMADIM"

Olaydan sonra polise ifade veren zanlı M.Y., "Üzerime gelip, bana saldırınca elimdeki bardakla ona vurdum. Arbede sırasında bardak yüzüne geldi. Bardağın kırık olduğunu bilmiyordum, isteyerek yapmadım" savunmasını yaptı. Adliyeye sevk edilen M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Serkan Tecirli ise hastanede yapılan tüm müdahalelere ve uzun süren tedavilere rağmen sol gözünün görme kabiliyetini tamamen kaybetti.

Olayla ilgili Adana 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın, 2 Ekim 2025 tarihinde görülen 2'nci duruşmasında sanık M.Y., Tecirli'nin kendisine küfrederek saldırdığını iddia etti. Duruşmada dinlenen tanıklardan ikisi Tecirli'nin küfretmediğini belirtirken, çaycı M.A. ise tam tersi yönde ifade vererek Tecirli'nin M.Y.'ye küfredip saldırdığını öne sürdü. Savcılık makamı, sanık M.Y.'nin ‘Kasten yaralama' suçu ile ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' ve ‘Duyulardan veya organlardan birinin işlevini yitirmesi' maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Mart 2026 tarihine erteledi.

"UYARDIM, GÖZÜMDEN OLDUM"

Yaşadığı dehşeti anlatan Serkan Tecirli, "Önce çay bardağıyla alnıma, sonrada gözüme vurup beni kör bıraktı. Bu şahıs 5 ay boyunca saklandı, ifade dahi vermedi. 5.ayın sonunda avukatıyla gidip ifade verdi ve serbest bırakıldı. Görüntüler ortada. Sokakta çocuklar dahi birbirlerine küfür etse, onlara bile güzel konuşun diye uyarılarda bulunuyorum ancak ben uyardım, gözümden oldum" ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası hayatının karardığını belirten Tecirli, "Beni kör bıraktı ve ceza almadı. İçimde hırs birikiyor. Şuanda eve hapsolmuş durumdayım, çıkamıyorum dışarı. Ekonomik özgürlüğüm tamamen bitti, şoförlük yapmam imkansız, beni kısıtladılar" diyerek adaletin yerini bulmasını istedi. Anne Keziban Tecirli de evladını kör bırakan şahsın bir an önce tutuklanarak hak ettiği cezayı çekmesi gerektiğini vurguladı.