"Küfür etme" dedi, gözünden oldu: Adana'da çay bardaklı saldırı

Adana'da bir dolmuş şoförü, durakta küfürlü konuşulmasından rahatsız olup uyarıda bulununca yöneticinin çay bardaklı saldırısına uğradı. Şoför bir gözünü kaybederken, saldırganın tutuksuz yargılanması aileyi isyan ettirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Küfür etme" dedi, gözünden oldu: Adana'da çay bardaklı saldırı
Yayınlanma:

Olay, 17 Şubat 2024 tarihinde Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan bir dolmuş durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dolmuş şoförü Serkan Tecirli (46), seferini tamamlayıp durağa geldiği esnada, çaycı M.A.’nın küfürlü konuştuğunu duydu. Küfürlü konuşmalardan rahatsız olan Tecirli, M.A.’yı bu konuda uyardı. Bu uyarıyla başlayan tartışmaya kooperatif yöneticilerinden M.Y. (45) de dahil oldu. M.Y., şoför Tecirli’ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga, duraktaki diğer şoförlerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

KIRIK BARDAKLA GÖZÜNE VURDU

Kısa süre sonra Serkan Tecirli, yaşananları konuşmak üzere o sırada çay içmekte olan M.Y.’nin yanına gitti. Ancak M.Y., elindeki çay bardağıyla önce Tecirli’nin başına vurdu, ardından kırılan bardağı Tecirli’nin sol gözüne sapladı. Aldığı ağır darbeyle sersemleyen talihsiz şoför, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan saldırı anları ise duraktaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Serkan Tecirli, kendisini sakat bırakan M.Y.’den şikayetçi oldu.

"İSTEYEREK YAPMADIM"

Olaydan sonra polise ifade veren zanlı M.Y., "Üzerime gelip, bana saldırınca elimdeki bardakla ona vurdum. Arbede sırasında bardak yüzüne geldi. Bardağın kırık olduğunu bilmiyordum, isteyerek yapmadım" savunmasını yaptı. Adliyeye sevk edilen M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Serkan Tecirli ise hastanede yapılan tüm müdahalelere ve uzun süren tedavilere rağmen sol gözünün görme kabiliyetini tamamen kaybetti.

Olayla ilgili Adana 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın, 2 Ekim 2025 tarihinde görülen 2'nci duruşmasında sanık M.Y., Tecirli'nin kendisine küfrederek saldırdığını iddia etti. Duruşmada dinlenen tanıklardan ikisi Tecirli'nin küfretmediğini belirtirken, çaycı M.A. ise tam tersi yönde ifade vererek Tecirli'nin M.Y.'ye küfredip saldırdığını öne sürdü. Savcılık makamı, sanık M.Y.'nin ‘Kasten yaralama' suçu ile ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' ve ‘Duyulardan veya organlardan birinin işlevini yitirmesi' maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Mart 2026 tarihine erteledi.

"Küfür etme" dedi, gözünden oldu: Adana'da çay bardaklı saldırı - Resim : 1

"UYARDIM, GÖZÜMDEN OLDUM"

Yaşadığı dehşeti anlatan Serkan Tecirli, "Önce çay bardağıyla alnıma, sonrada gözüme vurup beni kör bıraktı. Bu şahıs 5 ay boyunca saklandı, ifade dahi vermedi. 5.ayın sonunda avukatıyla gidip ifade verdi ve serbest bırakıldı. Görüntüler ortada. Sokakta çocuklar dahi birbirlerine küfür etse, onlara bile güzel konuşun diye uyarılarda bulunuyorum ancak ben uyardım, gözümden oldum" ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası hayatının karardığını belirten Tecirli, "Beni kör bıraktı ve ceza almadı. İçimde hırs birikiyor. Şuanda eve hapsolmuş durumdayım, çıkamıyorum dışarı. Ekonomik özgürlüğüm tamamen bitti, şoförlük yapmam imkansız, beni kısıtladılar" diyerek adaletin yerini bulmasını istedi. Anne Keziban Tecirli de evladını kör bırakan şahsın bir an önce tutuklanarak hak ettiği cezayı çekmesi gerektiğini vurguladı.

Yoksulluktan şöhrete: İşte 6 yaşında çalışmak zorunda kalan Fatih Ürek'in hayat hikayesi...Yoksulluktan şöhrete: İşte 6 yaşında çalışmak zorunda kalan Fatih Ürek'in hayat hikayesi...Kültür Sanat
Samsun TOKİ sonuçları: 6 bin 397 konut sahibini buluyor! Listeler açıklandı mı?Samsun TOKİ sonuçları: 6 bin 397 konut sahibini buluyor! Listeler açıklandı mı?Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana
Günün Manşetleri
Bakan Bolat'tan iddialara yanıt geldi
Çağrı Taner, Enes Batur, Barış Murat Yağcı...
Mersin'de "yasa dışı bahis" operasyonu
Konut kredisinde 1. ve 2. el ayrımı kalktı
Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi!
Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Rüşvet davası CHP Genel Merkezine uzanabilir...
Takım otobüsü stada giderken taşlandı
AB orduları "terörist" ilan edilecek
Bakanlık o markaları tek tek açıkladı!
Çok Okunanlar
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı!
Bugün altın ne kadar? Bugün altın ne kadar?
Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var?
Benzine zam ya da indirim var mı? Benzine zam ya da indirim var mı?
Ordu TOKİ sonuçları açıklandı mı? İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı Ordu TOKİ sonuçları açıklandı mı? İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı