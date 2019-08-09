Netflix'e girilemiyor
Netflix'e girilemiyor
Sayı 34 bini geçti
Sayı 34 bini geçti
Cari işlemlerde 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu
Cari işlemlerde 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Kulağına giren kelebek hastanede çıkarıldı

Antalya'da bir kişinin baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, kulağından çıkarılan kelebek şaşırttı.

Kulağına giren kelebek hastanede çıkarıldı

Antalya'da bir kişinin baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, kulağından çıkarılan kelebek şaşırttı.

Döşemealtı ilçesindeki evinin bahçesinde ağaç budayan Ahmet Gök (38), sağ kulağında ağrı hissetti.

Önce arı soktuğunu tahmin eden Gök, baş ağrısının artması üzerine ilçedeki özel hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan muayenede Gök'ün sağ kulağında canlı bir kelebek olduğu görüldü. Kelebek, hastanenin başhekimi ve genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Ali Zahmakıran tarafından canlı olarak çıkartıldı.

Kulağından kelebeğin çıktığını gören Gök ve yanındakiler büyük şaşkınlık yaşadı.

Kelebeğin kulağına ne zaman girdiğini bilmediğini anlatan Gök, "Çok şaşkınım. Kulağımdan canlı kelebek çıktığını söylediğim kişiler bana inanmıyor. Eşim bile yaşananlara inanmadı." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Zahmakıran ise kelebeğin kulağa herhangi bir zarar vermediğini, işlemin ardından hastane bahçesinde özgürlüğüne kavuşturduklarını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.