banner999
2019 yılı
2019 yılı "Gönüllülük Yılı" kabul edildi
Çanakkale'de halk otobüsü yandı
Çanakkale'de halk otobüsü yandı
Borsa güne nasıl başladı?
Borsa güne nasıl başladı?
IZBAN grevine 4 gün kaldı
IZBAN grevine 4 gün kaldı

Külçe altın diye parke taşı sattılar

Afyonkarahisar'da iki kişi, sosyal medya üzerinden tanıştıkları Eskişehir'de ikamet eden kişiye, külçe altın diye parke taşı sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Külçe altın diye parke taşı sattılar

Afyonkarahisar'da iki şüpheli, sosyal medyadan tanıştıkları Eskişehir'de ikamet eden kişiye, külçe altın diye parke taşı sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Bolvadin ilçesinde Hakan Ö. ve Muhammet T, külçe altın olduğunu iddia ettikleri parke taşını 50 bin liraya satmak için, hayvancılıkla uğraşan Yasin A. ile sosyal medya üzerinden anlaştı.

Eskişehir'den Bolvadin'e gelen Yasin A, ilçe merkezinde Hakan Ö. ve Muhammet T. ile buluştu.

Külçe altını satın alarak şüphelilerin yanından ayrılan Yasin A, daha sonra yaptığı kontrolde aldığının sarıya boyanmış parke taşı olduğunu anlayınca Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Polis ekipleri, Hakan Ö. ve Muhammet T'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #parke #Altın #Afyonkarahisar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.