İzmir Kültür Park Hizmet binası 3 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla özel bir üniversiteye kiralandı. 2. Derece Doğal Sit ve Tarihi Sit olarak tescillenen İzmir’in merkezinde bulunan en önemli yeşil alana sahip Kültür Park’ın hizmet binasının kiralanması kaygılara yol açtı.

42 Hektarlık alanda kurulu, 7 bin 200’den fazla bitkiyi barındıran Kültür Park, İzmir’in merkezindeki en önemli yeşil alan.



91 yıldır kültürel ve sosyal birçok etkinliğe ev sahipliği yapan kültür park, bugün hizmet binasının kiraya verilmesiyle gündemde.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Eylül 2018 tarihinde yaptığı toplantıda Kültürpark Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan hizmet binasını 3 yıllığına özel bir Üniversiteye tahsis etti. Alınan karar tepkilere neden oldu.



Konu ile ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, kararı savundu. Kocaoğlu, “biz yanlış yapmadık, Üniversite olarak bizden yardım istediler biz de yardımcı olduk” dedi.



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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