Gümüşhane'de 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ahmet Yiğit Bayrak, kumbarasında biriktirdiği 730 lira ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek oldu

Gümüşhane'de 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği 730 lirayı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere gönderilmek üzere Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.



Merkeze bağlı Hasanbey Mahallesi Muhtarı Hamza Bayrak'ın oğlu ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Yiğit Bayrak, haberlerde gördüğü Afrin'e yönelik harekata destek vermek istedi.



Harçlıklarından biriktirdiği paraları kumbarasında saklayan minik öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için kumbarasını da alarak anne ve babasıyla birlikte Gümüşhane Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.



Minik öğrenci ve ailesini makamında kabul eden Memiş, anlamlı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Vali Memiş, minik öğrencinin desteğinin anlamına işaret ederek, "Küçük kardeşimizin yaptığı bu destek, yüreğinin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Kendisini bu gurur veren hareketinden dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.



Öte yandan, Ahmet Yiğit Bayrak'ın açılan kumbarasından askerlere gönderilmek üzere 730 lira çıktığı öğrenildi.