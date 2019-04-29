Antalya'da Kumluca Belediyesi tarafından Tarım ve Seracılık Festivali bu yıl 20'inci kez düzenlendi. Bu kapsamda yapılan yağlı güreşlerde, Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Yiğitler çıktı meydane, hepsi de birbirinden merdane... Pehlivanlar, ata sporunda hünerlerini yarıştırdı.



Antalya'da Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında, yağlı pehlivan güreşleri yapıldı. Bu güreşler, ülkemizin dört büyük güreşinden biri olarak gösteriliyor.



Karatepe Stadında yapılan güreşlere, 68'si başpehlivan olmak üzere, bin 100 güreşçi katıldı.



Türkiye Güreş Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl boylarında birinci olan pehlivanların bir üst boya çıkma hakkı verilen güreşleri, çok sayıda yurttaş izledi.



Pehlivanlar zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Kıran kırana geçen güreşlerin finalinde Ali Gürbüz ve Nedim Güler karşı karşıya geldi.



Her iki başpehlivanın da kontrollü bir mücadele ortaya koyduğu müsabakada Ali Gürbüz, rakibini mağlup etti. 20'inci Tarım ve Seracılık Festivali Kumluca Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı oldu.



Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci Nedim Güler, Orhan Okulu ve Serhat İsmail Koç ise üçüncülüğü paylaştı.



Şimdi sıra da Kırkpınar ve diğer güreşler var.





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