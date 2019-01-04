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'Künefe çeviren adam' heykelinin elini kırdılar

Hatay'da, künefenin tanıtımı amacıyla yapılan ve daha önce de tepsisi çalınan heykelin el kısmı tahrip edildi.

'Künefe çeviren adam' heykelinin elini kırdılar

Hatay'da künefenin tanıtım için yapılan "künefe çeviren adamheykelinin elleri kırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesince "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirilen ve daha önce de elindeki tepsisi çalınan heykel, bu kez tahrip edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verilen heykelle ilgili zabıta ekipleri tutanak tuttu.

Köprübaşı Meydanı Esnafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mete Güneşer, AA muhabirine, bu tür olayların kentin imajına zarar verdiğini söyledi. Heykele neden zarar verildiğini anlayamadıklarını belirten Güneşer, faillerin bulunmasını istedi.

Esnaf Eren Maraşlıoğlu da heykele yönelik benzer saldırıların önlenmesi için yetkililerden önlem almalarını beklediklerini kaydetti.  


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay #Künefe çeviren adam #Heykel
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