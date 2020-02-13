Küp şekerden çıkan demir bilye şaşırttı

Neyse ki çayı kıtlayarak içmiyor.

Ziya Ertekin Samsun'da yaşıyor. Bir sabah uyandı. Kahvaltı yapmak için çayını doldurdu.

Ancak çayı az şekerli içiyordu. O nedenle bir küp şekeri kırıp kullanmak istedi. Belki de bu durum dişinden olmasının önüne geçti. Çünkü şekeri kırdığında ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Ziya Ertekin'in, çayına atmak için kırdığı küp şekerden demir bilye çıktı.

İlkadım ilçesinde yaşayan Ertekin, fabrikada, üretim tezgahında kopan bir aksamın şekerin içinde kalmış olabileceği düşünüyor.

ulusal.com.tr