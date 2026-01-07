Kurabiyeden izmarit çıktı, işletmeye ceza yağdı!

Denetim sırasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise şikayete konu olan ürünlerin durumu oldu. Yapılan incelemelerde, vatandaşın "içinden izmarit çıktığını" iddia ettiği ürün partisine işletmede rastlanmadığı, söz konusu ürünlerin satılmış olabileceği öne sürüldü. Denetimlere ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin ilgili kurumlarca sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla gıda denetimlerinin hem gelen ihbarlar hem de rutin kontrollerle aralıksız devam edeceğini vurguladı.