Kurabiyeden izmarit çıktı, işletmeye ceza yağdı!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir vatandaşın yediği kurabiyeden sigara izmariti çıktığı iddiası ekipleri harekete geçirdi. İşletmeye yapılan baskında tarihi geçmiş gıdalar ele geçirilirken, on binlerce liralık ceza kesildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir unlu mamuller işletmesi, bir vatandaşın şikayeti üzerine denetlendi.
Edinilen bilgilere göre, bir müşteri satın aldığı çikolatalı kurabiyeyi yerken içerisinden sigara izmariti çıktığını iddia ederek yetkililere başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu işletmede geniş çaplı bir inceleme başlattı.
İhbar üzerine sahaya inen Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede yaptıkları resmi kontrollerde gıda güvenliğini tehdit eden unsurlarla karşılaştı. Denetimlerde, süt ve peynir ürünlerinin son tüketim tarihinin geçtiği tespit edildi. Tarihi geçmiş ürünlere ekipler tarafından el konulurken, imalathane bölümünde de çeşitli uygunsuzluklar saptandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, tespit edilen bu ihlaller nedeniyle işletmeye yaklaşık 35 bin TL idari para cezası uyguladı.
Denetimlere katılan Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de işletmeyi kendi mevzuatları çerçevesinde inceledi. Kaldırım işgali yaptığı ve etiket mevzuatına aykırı davrandığı belirlenen işletmeye, zabıta ekipleri tarafından 5 bin 500 TL tutarında ayrı bir cezai işlem uygulandı.
Denetim sırasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise şikayete konu olan ürünlerin durumu oldu. Yapılan incelemelerde, vatandaşın "içinden izmarit çıktığını" iddia ettiği ürün partisine işletmede rastlanmadığı, söz konusu ürünlerin satılmış olabileceği öne sürüldü. Denetimlere ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin ilgili kurumlarca sürdürüldüğü bildirildi.
Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla gıda denetimlerinin hem gelen ihbarlar hem de rutin kontrollerle aralıksız devam edeceğini vurguladı.