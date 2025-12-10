Kuraklık ağır basıyor: O ilimizde su kesintisi her güne çıktı

Azalan su kaynakları nedeniyle İzmir’de 13 ilçede dönüşümlü uygulanan su kesintisi programı değiştirildi. İZSU, kesintinin artık her gün 23.00–05.00 saatlerinde yapılacağını duyurdu.

Kuraklık ağır basıyor: O ilimizde su kesintisi her güne çıktı
İzmir’de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos’ta başlatılan ve dönüşümlü olarak uygulanan su kesintisi programı yeniden düzenlendi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre yağış rejimindeki düzensizlik ve kuraklık nedeniyle kesinti artık her gün uygulanacak.

Yeni planlamaya göre Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 23.00–05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Kentte su kaynaklarının azalması üzerine 6 Ağustos’ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmıştı. İlk olarak 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül’den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı. Programın son güncellemesiyle birlikte kesinti artık her gün gerçekleştirilecek.

izmir su kesintisi
