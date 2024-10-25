Kuraklık orayı da vurdu! Türkiye'nin cennet şehirlerinden birinde...

Türkiye'nin cennet şehirlerinden biri olan Bolu'da bulunuyor. Kuraklık orayı da vurdu. 3 gün süren yangında helikopter 775 ton su alarak 289 sorti yapmıştı.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Kuraklık orayı da vurdu! Türkiye'nin cennet şehirlerinden birinde...
Kuraklık orayı da vurdu
Yayınlanma:

Türkiye'nin cennet şehirlerinden biri olan Bolu'nun doğa harikası lokasyonlarından biri olan Sünnet Gölü, sonbahar güzelliği yaşıyor. Güzelliğinin yanı sıra Bolu tarihinin en büyük orman yangınında helikopterlerin sorti yaptığı göl, kuraklıkla karşı karşıya kaldı.

KURAKLIK ORAYI DA VURDU

Kuraklık orayı da vurdu! Türkiye'nin cennet şehirlerinden birinde... - Resim : 1

Türkiye'nin cennet şehirlerinden biri olan Bolu'da sonbahar güzelliği yaşanıyor. Sonbaharın güzelliğini yansıttığı Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Etrafı ağaçlarla çevrili olan göl, doğal güzelliklerinin yanı sıra kuraklıkla mücadele ediyor. Yaklaşık 5 metre kıyılardan çekilen göl, Bolu tarihinin en büyük orman yangınında önemli rol oynamıştı. 3 gün süren yangında helikopter 775 ton su alarak 289 sorti yapmıştı.

Sünnet köyü halkından Mehmet Kılıç, “Sünnet Gölümüz yağmurlar yağmadığından dolayı yaklaşık 5 metre geriye çekildi. Bundan bir ay önce yangın çıkmıştı. Helikopterler bile o zaman su almakta zorlanmıştı. Burada mısır tarlaları vardı, önceden onları suluyorduk. Şu anda su bayağı çekildi” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bolu kuraklık
Günün Manşetleri
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
"Önümüzde zorluklar var ama çözüm de var"
Terör saldırısının ayrıntıları açıklandı
Okan Buruk apar topar ameliyat edildi
MHP'de Abdullah Öcalan krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Esad çağrısı
Terör saldırısında yaralananlarla ilgili yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS açıklaması
Hava harekatının bilançosu açıklandı
Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı
Yahya Sinvar'ın yazdığı iddia edilen 3 belge yayınlandı Yahya Sinvar'ın yazdığı iddia edilen 3 belge yayınlandı
5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi