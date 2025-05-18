Kuraklık ve zirai don üreticiyi zor durumda bıraktı: Tarımda yüzde 100'e varan kayıp

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Nisan 2025 Yağış Raporu'na göre, Türkiye'deki yağışlar son 7 ayda normale göre yüzde 25, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 26 azaldı. Bu düşüş, su yılı yağışlarının son 11 yılın en düşük seviyesine inmesine yol açtı.

Ekonomim'e göre, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 65 yılın en düşük yağış miktarını kaydederken, İç Anadolu ve Ege Bölgeleri de son 18 yılın en kurak dönemini yaşıyor.

VERİM KAYIPLARI ENDİŞE VERİCİ BOYUTTA

Kuraklık ve zirai don, tarım alanlarında büyük kayıplara neden oldu. Diyarbakır'da buğdayda yüzde 40, Şanlıurfa'da yüzde 50, Gaziantep'te ise yüzde 15 oranında verim kaybı yaşandı. Mardin'deki kuru tarım alanları tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Konya'nın kıraç alanlarında buğdayda yüzde 20, arpada ise yüzde 30 oranında düşüş bekleniyor.

ÇİFTÇİLER İKİNCİ KEZ ZİRAİ DONDAN ETKİLENDİ

Şubat ayında yaşanan zirai donun ardından, Mart ve Nisan aylarında mevsim normallerinin altında kalan yağışlar ve aşırı sıcaklıklar, bitki gelişimini olumsuz etkiledi. Adana ve Hatay'da, kuraklık ve don sebebiyle verim yüzde 40'a kadar düştü. Bu illerde çiftçiler, tarlaları yeniden sürerek ikinci kez ürün ekmek zorunda kaldılar.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde don afetinden etkilenen çiftçileri ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin yaşadığı sıkıntıya dikkat çekti. Gürer, "Üreticilerin borçlarının en az üç yıl ertelenmesi ve faizlerin silinmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bölgedeki elma, kiraz ve ceviz bahçelerinin büyük zarar gördüğü belirtildi.

YÜZDE YÜZ ÜRÜN KAYBI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şanlıurfa'daki tarım alanlarında yaptığı incelemeler sonrasında korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Bayraktar, "Ne arpa, ne buğday, ne de mercimek kaldı. Tarlalar yanmış gibi görünüyor, verim tamamen yok olmuş durumda," dedi. Özellikle buğday, arpa ve mercimek tarlalarında yüzde 100'e varan ürün kaybı yaşandığını açıkladı.