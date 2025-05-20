Kurban Bayramı öncesi fiyatlar arttı: İşte il il kurbanlık fiyatları!

Çelik’e göre küçükbaş hayvanlarda canlı kilo fiyatı 270–300 TL arasında değişiyor. Buna göre bir koyun ya da keçi yaklaşık 11 bin TL ile 18 bin TL arasında temin edilebiliyor.

Büyükbaş hayvanların ise 100 bin TL'den başlayıp 160 bin TL'ye kadar ulaşabildiği aktarılıyor.