Kurban Bayramı öncesi fiyatlar arttı: İşte il il kurbanlık fiyatları!
2025 Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlık fiyatları merak konusu oldu. Hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlara yönelik fiyatlar netleşmeye başlarken, vatandaşlar "Bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.
Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayrama sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik artarken, fiyatlar da şekillenmeye başladı.
2025 kurbanlık fiyatları belli oldu
Et ve Süt Kurumu'nun açıklamasına göre canlı kilo fiyatları şu şekilde:
Kuzu: 280–330 TL/kg
Toklu: 280–290 TL/kg
Koyun: 270–280 TL/kg
Oğlak: 160–215 TL/kg
Keçi: 150–160 TL/kg
Tosun (büyükbaş): 275–280 TL/kg
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl da vatandaşların büyük ölçüde küçükbaş hayvanlara yöneldiğini belirtirken, fiyatların bölgelere göre değişkenlik gösterdiğini ifade etti.
Çelik’e göre küçükbaş hayvanlarda canlı kilo fiyatı 270–300 TL arasında değişiyor. Buna göre bir koyun ya da keçi yaklaşık 11 bin TL ile 18 bin TL arasında temin edilebiliyor.
Büyükbaş hayvanların ise 100 bin TL'den başlayıp 160 bin TL'ye kadar ulaşabildiği aktarılıyor.
Vekaletle kurban kesim bedelleri
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı için vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13.500 TL, yurt dışında ise 5.450 TL olarak açıkladı.
Kızılay da yurt içi ve Gazze için 13.250 TL, yurt dışı için 5.250 TL bedel belirledi.
İl il kurbanlık fiyatları (tahmini)
Ziraat odaları ve yerel üreticilerin verdiği bilgilere göre bazı illerdeki ortalama fiyatlar şöyle:
Adana: Büyükbaş 80.000–150.000 TL | Küçükbaş 9.000–18.000 TL
Antalya: Büyükbaş 75.000–180.000 TL | Küçükbaş 12.000–22.000 TL
Bursa: Büyükbaş 80.000–220.000 TL | Küçükbaş 15.000–25.000 TL
Diyarbakır: Büyükbaş 100.000–180.000 TL | Küçükbaş 10.000–15.000 TL
Gaziantep: Büyükbaş 75.000–170.000 TL | Küçükbaş 10.000–20.000 TL
İzmit: Büyükbaş 120.000–250.000 TL | Küçükbaş 15.000–25.000 TL
Konya: Büyükbaş 100.000–180.000 TL | Küçükbaş 8.000–17.000 TL
Şanlıurfa: Büyükbaş 100.000–160.000 TL | Küçükbaş 10.000–17.000 TL
Büyükşehirlerde kurbanlık fiyatları
İstanbul’da küçükbaş hayvanların kilo fiyatı 350–380 TL, büyükbaşta ise 300–400 TL arasında. Bu da toplamda küçükbaş için 10.000–25.000 TL, büyükbaş için 90.000–250.000 TL arasında fiyat anlamına geliyor.
Ankara’da küçükbaşlar 8.000–20.000 TL, büyükbaşlar ise 90.000–250.000 TL aralığında satışa sunuluyor.
İzmir’de ise küçükbaş hayvanlar 10.000–20.000 TL, büyükbaşlar 80.000–250.000 TL arasında fiyatlandırılıyor.