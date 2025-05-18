Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan dikkat çeken açıklama

Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Manisa’daki açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Festival hakkında bilgi veren Ersoy, etkinliğin 2021 yılında başladığını hatırlatarak bu yıl 8 aylık bir takvim oluşturulduğunu, toplamda 6 bin 800'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirileceğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına yönelik soruya ise Ersoy şu yanıtı verdi:

“Tatilin uzatılmasını biz de arzu ederiz ancak bu sadece bizim karar vereceğimiz bir konu değil. Nihai karar, ilgili tüm kurumların değerlendirmesi sonucunda verilecek.”