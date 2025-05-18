Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan dikkat çeken açıklama

Yaz sezonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan dikkat çeken açıklama
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Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Manisa’daki açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Festival hakkında bilgi veren Ersoy, etkinliğin 2021 yılında başladığını hatırlatarak bu yıl 8 aylık bir takvim oluşturulduğunu, toplamda 6 bin 800'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirileceğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına yönelik soruya ise Ersoy şu yanıtı verdi:

“Tatilin uzatılmasını biz de arzu ederiz ancak bu sadece bizim karar vereceğimiz bir konu değil. Nihai karar, ilgili tüm kurumların değerlendirmesi sonucunda verilecek.”

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