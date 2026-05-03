Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan yanıtladı

Bakan Ersoy, Türkiye'nin artık krizlere karşı "bağışıklık kazandığını" belirtti. Bölgenin yapısı gereği krizlere her zaman açık olduğunu ifade eden Ersoy, kaynak ve ürün çeşitliliği ile nitelikli turist odaklı stratejinin meyvelerini verdiğini, 2017'den bu yana kişi başı gecelik harcamada yüzde 45'ten fazla artış sağlandığını vurguladı.

YAZ SEZONUNDA 'SON DAKİKA' REZERVASYON DÖNEMİ

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve çatışma riskleri nedeniyle turistlerin daha temkinli hareket ettiğini belirten Bakan Ersoy, bu yaz sezonunun "son dakika rezervasyon" ağırlıklı geçeceğini öngördüklerini ifade etti. Ersoy, bu duruma hazırlıklı olduklarını ve tanıtım bütçelerini artırarak sezon sonuna kadar aralıksız bir tanıtım stratejisi izleyeceklerini açıkladı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Ersoy, 9 günlük bir tatilin turizm sektörü açısından oldukça olumlu bir etkisi olacağını söyledi. Ancak bu konuda nihai kararın henüz verilmediğini, konunun kabinede tartışılarak karara bağlanacağını hatırlattı.

F1 İÇİN SİNGAPUR MODELİ: "BU İŞİN DAHA BAŞINDAYIZ"

Formula 1 (F1) organizasyonunun İstanbul'a geri dönüş süreci hakkında heyecan verici bilgiler paylaşan Ersoy, üç yıldır bu süreç üzerine çalıştıklarını belirtti. Takvime girmenin zorluğuna ve lojistik gerekliliklere dikkat çeken Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu sefer Singapur'u örnek alıyoruz. Yarış öncesi, esnası ve sonrası olarak üç ayrı paket sunacağız. Üç yıldır hazırlandığımızı söylüyoruz; aslında henüz hiçbir şey görmediniz. Biz bu işin daha başındayız."

İSTANBUL VE DUBAİ KIYASLAMASI

İstanbul'un Dubai ile rekabeti hakkındaki sorulara da açıklık getiren Ersoy, iki destinasyonun sezonlarının aslında birbirini tamamladığını ifade etti. Dubai’nin yüksek sezonunun Ekim-Nisan arası olduğunu, Türkiye’nin hareketli sezonunun ise Nisan sonunda başlayıp Kasım’a kadar devam ettiğini belirterek, "Çakışmıyoruz, aslında birbirini tamamlayan sezonlarız" dedi