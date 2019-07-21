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Kurban Bayramı tatili için önlemler alınmaya başlandı

Yaklaşan Kurban Bayramı tatili için önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda otobüs firmaları yoğunluktan kaynaklanabilecek mağduriyetleri önlemek için 7 Ağustos'ta ek seferlere başlayacak.

Kurban Bayramı tatili için önlemler alınmaya başlandı

Bayram tatili henüz başlamadı ama önlemler erken başladı. 

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları Kurban Bayramı öncesinde ek seferler koyma kararı aldı. Çünkü yaklaşan Kurban Bayramı'nda büyük yoğunluk bekleniyor. Olası krizlerin önünde geçmek için kollar erkenden sıvandı.

Otobüs firmalarına Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verildi. 

Ek seferlere başlama tarihi de bayram tatilinin üç gün öncesine çekildi. 7 Ağustos itibariyle ek seferler başlayacak. 

20 Ağustos'a kadar sürecek düzenlemeyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Kurban Bayramı
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