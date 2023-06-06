Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım sürerken tatil konusu da bir kez daha gündeme geldi. Bayram tatili planlarını günler öncesinden yapmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini araştırıyor. Peki,Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, bayram tatili kaç gün sürecek?