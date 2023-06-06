Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi. Ayrıca Erdoğan emekli ve memur maaşları hakkında da açıklamalarda bulundu.
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım sürerken tatil konusu da bir kez daha gündeme geldi. Bayram tatili planlarını günler öncesinden yapmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini araştırıyor. Peki,Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, bayram tatili kaç gün sürecek?
2023 yılı takviminde dini ve milli bayramlar tarihlerine yer verilmişti. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, çalışanlar başta olmak üzere toplumun büyük kesiminin gözü tatil tarihlerine çevrildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta sonu açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu, ilk kez toplandı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş ve bayram ikramiyelerinin de bayram öncesi ödeneceğini de açıkladı.
"BAYRAM İKRAMİYELERİ KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE ÖDEYECEĞİZ"
Asgari ücret ve bayram ikramiyelerine de değinen Erdoğan şöyle dedi:
- Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor. Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.
Kaynak: Anadolu Ajansı