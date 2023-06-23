Kurban Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz olacak?

Bayram tatiline kısa bir zaman kala, ücretsiz köprü ve otoyollar vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte bayramda ücretsiz olacak olan köprü ve otoyollar.

OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK?

• 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

• Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

• Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

• Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

• Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

• İzmir - Çeşme Otoyolu

• İzmir - Aydın Otoyolu

• Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

• Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETLİ OLACAK?

• Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

• Kuzey Marmara Otoyolu

• Avrasya Tüneli

• Osmangazi Köprüsü

• Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

• Ankara- Niğde Otoyolu