Kurban dolandırıcılarına operasyon

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlar, özellikle Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satışı gerçekleştiren vatandaşları hedef alan dolandırıcıları kapsıyordu. Bu dolandırıcılar, Erzincan başta olmak üzere 14 ayrı ilde, vatandaşlara kurbanlık hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapmış, bu yolla 72 büyükbaş ve 525 küçükbaş hayvanı haksız yere elde etmişlerdir. Sosyal medya üzerinden ilanlar vererek kapora dolandırıcılığı yapan bu şüpheliler, 51 ayrı vakada toplam 59 kişiyi mağdur etmişlerdir.

Erzincan şehir merkezinde, 8 zanlının yaşadığı 12 farklı adreste, 120 personelin katılımıyla eş zamanlı aramalar yapıldı. Bu aramalarda, çeşitli kişilere ait olduğu düşünülen 26 adet senet, borç alacak kayıtlarının tutulduğu 2 defter, 96 adet imzasız senet, çeşitli belgeler ve toplamda 113 küçükbaş hayvan (48'i küpesiz, 65'i küpeli) ile 34 büyükbaş hayvan (14'ü küpeli, 20'si küpesiz) ele geçirildi. Hayvanların gerçek sahiplerini bulma çalışmaları sürmektedir.

Operasyon sonucunda, 6 kişi Erzincan'da, 2 kişi ise Antalya ve Trabzon'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalananlardan 6'sı tutuklanırken, 2 kişinin yargı süreci devam etmektedir.