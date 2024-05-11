Kurban kesecekler ve satacaklar bu tarihe dikkat!

Resmi Gazete'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yerini aldı. İşte o detaylar...

Kurban kesecekler ve satacaklar bu tarihe dikkat!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Yürürlüğe giren urban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'de yer alan bilgilere göre  il ve ilçelerde Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak. Komisyon, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerde kurban satış ve kesim yerleri tesis edecek, kesimler sırasında gerekli tedbirleri alacak.

KURBANLIK GİRİŞLERİ 1 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde ise Kurban Bayramı'ndan 1 ay önce hazır hale getirilecek, bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.

Tebliğe göre İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.

Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik "Kurban Kesim Elemanı" yetiştirme ve geliştirme kursu düzenlenecek. Komisyon tarafından, kesim yerlerinin genel sağlık şartlarına uygun olup olmadığı denetlenecek.

RANDEVU SİSTEMİ UYGULANACAK

Kurban kesimi sırasında yoğunluğu önlemek için randevu sistemi uygulanacak.

Park, bahçe, sokak gibi umuma açık yerlerde kurban kesenler ile kurallara uymayan tesislere idari para cezası uygulanacak. Ayrıca kesim yerine götürülürken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere ceza verilecek.

Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleriDeprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleriYurt
# Resmi Gazete # kurbanlık fiyatları # kural # Kurban Bayramı
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
29 il için sarı alarm verildi! 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu
29 il için sarı alarm verildi! 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu
Kurban kesecekler ve satacaklar bu tarihe dikkat!
Kurban kesecekler ve satacaklar bu tarihe dikkat!
Zehir tacirleri yakalandı
Zehir tacirleri yakalandı
Öne Çıkanlar CHP, İYİ Parti, DEM Parti, SP "Evet", AK Parti ve MHP "Hayır" dedi | ULUSAL HABER CHP, İYİ Parti, DEM Parti, SP "Evet", AK Parti ve MHP "Hayır" dedi | ULUSAL HABER Uzun süredir ulaşamadığı kiracısını öldü sandı gerçeği görünce sarsıldı Uzun süredir ulaşamadığı kiracısını öldü sandı gerçeği görünce sarsıldı