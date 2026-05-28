Kurban pazarında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı! 6 şüpheli adliyede

Adana'nın Kozan ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde husumetli iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kurban pazarında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı! 6 şüpheli adliyede
Yayınlanma:

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin ölümü ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmayı yürüten Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 6 kişi, bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Cinayetin baş şüphelisi olarak gösterilen İ.T. ile olaya karıştığı belirlenen M.T., F.T., Y.T., E.G. ve C.G.'nin adli makamlardaki işlemleri sürüyor. Ekiplerin bölgedeki operasyonları sırasında olaya karışan şahıslarla birlikte, kavgada kullanılan suç aleti silahlar da ele geçirildi.

4 YILLIK ARAZİ KAVGASINDA POMPALI TÜFEK DEHŞETİ!

Adliyeye taşınan kanlı olayın geçmişi, 26 Mayıs Kurban Bayramı arefesine dayanıyor. Elde edilen bilgilere göre, aralarında yaklaşık 4 yıl öncesine dayanan bir arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri, Kozan ilçesindeki kurban pazarında karşı karşıya geldi. Pazarda husumetli gruplar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa süre içinde büyüyerek Çanaklı Mahallesi'ne taşındı.

Çanaklı Mahallesi'nde alevlenen tartışma, pompalı tüfek ve tabancaların ateşlendiği bir silahlı çatışmaya dönüştü. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Sinan Köten başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine ivedilikle sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Köten, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Sinan Köten, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı çatışmada yaralanan M.K. ile K.K. isimli şahısların ise hastanedeki tıbbi tedavilerine devam ediliyor.

İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 28 Mayıs verilerini paylaştıİstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 28 Mayıs verilerini paylaştıYurt
Türkiye'nin ilk milli hızlı treninde testler sürüyor: Hız 240 kilometreye ulaştıTürkiye'nin ilk milli hızlı treninde testler sürüyor: Hız 240 kilometreye ulaştıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana kavga
Günün Manşetleri
Türkiye'nin ilk milli hızlı treninde testler sürüyor
Gökdoğan ve Bozdoğan hedefleri tam isabet vurdu
Türk Altın'dan Kurban Bayramı mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan
Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Kılıçdaroğlu’un bayramlaşma programı belli oldu
Korumanın kullandığı araç bulundu
O araçların üzerine "Haram parayla alınmıştır" yazdırdı
Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası kalkıyor
Çok Okunanlar
1 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 1 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar Meteoroloji’den peş peşe uyarılar