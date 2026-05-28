Kurban pazarında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı! 6 şüpheli adliyede

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin ölümü ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmayı yürüten Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 6 kişi, bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Cinayetin baş şüphelisi olarak gösterilen İ.T. ile olaya karıştığı belirlenen M.T., F.T., Y.T., E.G. ve C.G.'nin adli makamlardaki işlemleri sürüyor. Ekiplerin bölgedeki operasyonları sırasında olaya karışan şahıslarla birlikte, kavgada kullanılan suç aleti silahlar da ele geçirildi.

4 YILLIK ARAZİ KAVGASINDA POMPALI TÜFEK DEHŞETİ!

Adliyeye taşınan kanlı olayın geçmişi, 26 Mayıs Kurban Bayramı arefesine dayanıyor. Elde edilen bilgilere göre, aralarında yaklaşık 4 yıl öncesine dayanan bir arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri, Kozan ilçesindeki kurban pazarında karşı karşıya geldi. Pazarda husumetli gruplar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa süre içinde büyüyerek Çanaklı Mahallesi'ne taşındı.

Çanaklı Mahallesi'nde alevlenen tartışma, pompalı tüfek ve tabancaların ateşlendiği bir silahlı çatışmaya dönüştü. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Sinan Köten başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine ivedilikle sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Köten, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Sinan Köten, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı çatışmada yaralanan M.K. ile K.K. isimli şahısların ise hastanedeki tıbbi tedavilerine devam ediliyor.