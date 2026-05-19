Kurban pazarında yüzler gülmüyor: Besiciler artan maliyetlerden, alıcılar fiyatlardan dert yandı

Yurdun birçok noktasından Hatay’ın İskenderun ilçesindeki pazara giden besiciler, iyi bir kazançla eve dönmek istiyor.

Çankaya Asri Mezarlığı çevresinde kurulan pazarda kurbanlıklar alıcı bekliyor. Besiciler, artan maliyetlerden şikayetçi. Yem, saman, nakliye ve pazar giderleri kurbanlıklara da yansıyor.



Kurban almak için pazarı gezen vatandaşların büyük bölümü fiyatların bütçelerini aştığını belirtiyor. Vatandaş en ucuz kurbanlığı almak için sıkı bir pazarlığa tutuşuyor.



Özellikle yem ve mazot fiyatlarının yükselmesi hayvancılığın sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor.



Pazardaki en büyük sorunlardan biri ise altyapı eksikliği. Besiciler, kesim alanının bulunmaması nedeniyle düzensiz kesimlerin yaşandığını, bunun da çevre ve hijyen açısından risk oluşturduğunu dile getiriyor.



Besiciler, devletin yem, saman ve mazot gibi alanlarda destek sağlaması halinde hem üretimin artacağını hem de kurbanlık fiyatlarının düşebileceğini düşünüyor.

