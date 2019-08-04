Kurban pazarının 'Paşa'sı 25 bin liraya satıldı

Tekirdağ'da kurban pazarına getirilen "Paşa" isimli bin 200 kiloluk dana, 7 kişi tarafından satın alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kurban pazarına getirilen "Paşa'' isimli bin 200 kiloluk dana, 7 kişi tarafından satın alındı.



Hıdırağa Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan kurban pazarına, üreticiler hayvanlarını getirmeye başladı.



Sinop'tan bir üretici tarafından getirilen, pazarın en büyük ve ağır danası olan bin 200 kiloluk "Paşa" büyük ilgi gördü.



Dananın sahibi Arif Keskinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşında olan Paşa'yı yavruyken aldığını ve bir çocuk gibi yetiştirdiğini söyledi.



Dananın, Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Cevizlibağ köyünde doğal ortamda özel olarak yetiştirildiğini anlatan Keskinoğlu, "Ben, Paşa'yı küçüklüğünden bu yana özel olarak ilgilenerek büyüttüm. Şu an 3 yaşında, çok kuvvetli ve özel bir dana. Bin 200 kilo ağırlığındaki Paşa, Çorlu kurbanlık büyükbaş hayvan pazarında satışa sunulan en büyük dana." dedi.



Hayvan pazarında büyük ilgi gören Paşa, 7 kişi tarafından, yapılan pazarlık sonrası 25 bin liraya satın alındı.