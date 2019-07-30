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Kurban pazarları hareketlenmeye başladı

Kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Doğu illerinden batı illerine sevk edilen kurbanlıkların yolculuğu Yozgat'ta denetlendi. Kurbanlık hayvan taşıyan kamyonlar durdurularak hayvanların sağlık belgeleri ve kulak küpeleri kontrol edildi.

Kurban pazarları hareketlenmeye başladı
Pazarlarda olduğu kadar yollarda kurbanlık hareketliliği var.

Kurban Bayramı öncesi Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Doğudan batı illerine sevk edilen canlı hayvanları taşıyan araçlar Yozgat'ta denetlendi.

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere taşınan kurbanlıkların küpeleri kontrol edildi.

Ekipler, aşıları yapılmış, insan sağlığı açısından bir riski bulunmayan canlı hayvanların sevklerine müsaade ettiğini belirtti.


ulusal.com.tr
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