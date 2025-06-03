Kurban pazarlarında yoğunluk: Satışların %70’i tamamlandı

Üreticiler artan yem, nakliye ve bakım maliyetlerinden şikâyet ederken, vatandaşlar da yüksek fiyatlara rağmen pazarlık yaparak bütçelerine uygun kurbanlık bulmaya çalışıyor.

Fiyatlardaki artış, en çok üreticileri etkiledi. Satıcılar, “Hayvanları kıştan beri besliyoruz. Nakliye, yem, saman, arpa... Hepsine ciddi zam geldi. Zararına satış yapıyoruz ama mecburuz” diyerek yaşadıkları mali sıkıntıyı dile getirdi.

Bazı vatandaşlar büyükbaş hayvanlar için birden fazla kişiyle ortaklık yaparken, bazıları bütçesine uygun küçükbaş kurbanlıklara yöneliyor. Hayvanların büyüklüğüne ve cinsine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Yoğun kalabalığın yaşandığı pazarlarda alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.