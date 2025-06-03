Kurban pazarlarında yoğunluk: Satışların %70’i tamamlandı
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk gözle görülür şekilde arttı. Kurbanlıkların yaklaşık yüzde 70’i satıldı. Ancak bu yıl fiyatlar, geçen seneye göre yüzde 30’un üzerinde zamlandı.
Üreticiler artan yem, nakliye ve bakım maliyetlerinden şikâyet ederken, vatandaşlar da yüksek fiyatlara rağmen pazarlık yaparak bütçelerine uygun kurbanlık bulmaya çalışıyor.
Fiyatlardaki artış, en çok üreticileri etkiledi. Satıcılar, “Hayvanları kıştan beri besliyoruz. Nakliye, yem, saman, arpa... Hepsine ciddi zam geldi. Zararına satış yapıyoruz ama mecburuz” diyerek yaşadıkları mali sıkıntıyı dile getirdi.
Bazı vatandaşlar büyükbaş hayvanlar için birden fazla kişiyle ortaklık yaparken, bazıları bütçesine uygun küçükbaş kurbanlıklara yöneliyor. Hayvanların büyüklüğüne ve cinsine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Yoğun kalabalığın yaşandığı pazarlarda alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi