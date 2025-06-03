Kurban pazarlarında yoğunluk: Satışların %70’i tamamlandı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk gözle görülür şekilde arttı. Kurbanlıkların yaklaşık yüzde 70’i satıldı. Ancak bu yıl fiyatlar, geçen seneye göre yüzde 30’un üzerinde zamlandı.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Kurban pazarlarında yoğunluk: Satışların %70’i tamamlandı
Yayınlanma:

Üreticiler artan yem, nakliye ve bakım maliyetlerinden şikâyet ederken, vatandaşlar da yüksek fiyatlara rağmen pazarlık yaparak bütçelerine uygun kurbanlık bulmaya çalışıyor.

Fiyatlardaki artış, en çok üreticileri etkiledi. Satıcılar, “Hayvanları kıştan beri besliyoruz. Nakliye, yem, saman, arpa... Hepsine ciddi zam geldi. Zararına satış yapıyoruz ama mecburuz” diyerek yaşadıkları mali sıkıntıyı dile getirdi.

Bazı vatandaşlar büyükbaş hayvanlar için birden fazla kişiyle ortaklık yaparken, bazıları bütçesine uygun küçükbaş kurbanlıklara yöneliyor. Hayvanların büyüklüğüne ve cinsine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Yoğun kalabalığın yaşandığı pazarlarda alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Ulusal Kanal’dan rekor izlenme: Son 60 günde 396 milyon görüntülenmeUlusal Kanal’dan rekor izlenme: Son 60 günde 396 milyon görüntülenmeMedya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Kurban Bayramı kurbanlık
Günün Manşetleri
Karayollarında 7/24 görev başında
İzmir’de 23 bin işçi greve devam ediyor
Belediye soruşturmasında yeni gelişme
Gazze’de son durum
Bayram tatili planı yapanlar dikkat
Hollanda'da hükümet düştü!
Mayıs enflasyonu açıklandı
11 ilde suç zinciri çözüldü
CHP Kurultayı iddianamesi kabul edildi
Haziran geldi ama yağış bitmedi
Çok Okunanlar
Altın yatırımcısına alım tavsiyesi: İslam Memiş'ten kritik tavsiyeler Altın yatırımcısına alım tavsiyesi: İslam Memiş'ten kritik tavsiyeler
Muğla'da deprem oldu: Uzmanlar uyardı, tehlike geçmedi! Muğla'da deprem oldu: Uzmanlar uyardı, tehlike geçmedi!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Mevduat faizi yarışında yeni rekor Mevduat faizi yarışında yeni rekor
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri