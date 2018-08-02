İBB Veteriner Hizmetleri'ne bağlı ikişer kişilik 15 tim, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kurban Bayramı dolayısıyla Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 kurban yakalama timi oluşturdu.



İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.



Geçen yıl 6 ekip ile uygulanan ve 23 büyükbaş hayvana müdahale ederek sahiplerine teslim eden kaçak kurban yakalama timi, bu yıl da görev başında olacak.



İBB Veteriner Hizmetleri'ne bağlı timler, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 kurban yakalama timi halinde görev yapacak. İkişer kişiden oluşacak ekipler, ücretsiz hizmet verecek.



Öte yandan, kaçan kurbanlıklar için Alo 153 Beyaz Masa üzerinden ihbar hattı oluşturuldu. Sıkıntı yaşayan vatandaşlar Alo 153 üzerinden hizmet başvurusu yapabilecek.



Mobil uygulamalar ile bilgilere kolay ulaşım



Ayrıca İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca onaylanmış satış ve kesim yerleri hakkında detaylı bilgiler içeren bir "Mobil Kurban" telefon uygulaması oluşturuldu. Geçen yıl hizmet veren uygulama güncellenerek bu yıl da vatandaşların kolay erişimi için hazır hale getirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin ''Kurban Kesim ve Hijyeni'' el kitapçığı bastırıldı. Ayrıca vatandaşlara 200 bin takım hijyenik kurban poşeti dağıtılması için planlama yapıldı.



İBB Alo 153 Beyaz Masa tarafından oluşturulan ''Bilgilendirme Hattı'' ile kurbanlık hayvanların eti ile ilgili tüm merak edilen sorulara cevap veriliyor.



İBB satış ve kesim alanlarından hizmet alan vatandaşların rahat bir ortamda vakit geçirebilmeleri için gerekli sosyal hizmetler sağlanacak.