Kurbanlık satışlarında yoğunluk başladı: Fiyatlar 120 bin liradan başlıyor

Kurban satışları bazı çiftliklerde hızlandı. Bazı işletmelerin yüzde 50-60 oranında hayvan satışını tamamladığı belirtiliyor. Çiftliklerde kesim ve paketleme gibi hizmetlerin ücretsiz verilmesi, bu yerleri cazip hale getiriyor. Canlı kilogram fiyatları çiftliklerde 360-370 lira arasında değişirken, şehir merkezlerinde kurulan çadırlarda bu rakam 320-330 lira seviyesinde seyrediyor.

Erken seçim önemli

Uzmanlar, kurbanlık alımının son günlere bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Küpesi olan, ağız-burun akıntısı bulunmayan, 2 yaşını doldurmuş, sağlıklı ve fiziki kusuru olmayan hayvanların tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, üretim açısından dişi hayvanların kurban edilmemesi öneriliyor.

"Fedakârlık üreticiden geldi"

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, üreticilerin maliyet baskısına rağmen fiyatları abartmadığını söyledi. Ayhan, “Geçen yıl enflasyon yüzde 38 iken üreticilerimiz yüzde 5-20 arasında artış yaptı. Yem fiyatları yüzde 60-70 artmasına rağmen kazançlarından feragat ettiler. Kurbanlık fiyatlarımız 120 bin liradan başlayıp hayvanın büyüklüğüne göre 250 bine kadar çıkıyor. Uçuk kaçık fiyatlarımız yok” dedi.

Kesim yeri uyarısı: “Apartman altı olmaz”

Ayhan, kurban kesiminin profesyonel alanlarda yapılması gerektiğini belirterek, “Sokak, park ya da apartman bahçelerinde kurban kesilmemeli. Belediyelerin gösterdiği alanlar, modern mezbahaneler tercih edilmeli. Kesim sonrası atıklar da doğru şekilde bertaraf edilmeli” ifadelerini kullandı.