Kurbanlıklar satışa çıktı! Asgari ücret ve emekli maaşı kurban fiyatının altında kaldı

Kurbanlıklar piyasaya çıktı, fiyatlar da belli olmaya başladı. Peki, satışlar nasıl olacak? Bu sene kurbanlık fiyatları, asgari ücret ve emekli maaşını geçti.

Diyarbakır Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdullah Çetin kurban fiyatlarını Ulusal Kanal'a açıkladı. Abdullah Çetin, "Bu aşamada toplu satışlar daha çok yapılıyor. Küçükbaş hayvanın kilosu 200 lira civarında, büyükbaşın kilosu ise 220 lira civarında seyrediyor. Tek satışlarda büyükbaş küçükbaş kilosu 250 liraya kadar çıkıyor." dedi.

Abdullah Çetin besicinin zor şartlarda geceli gündüzlü çalıştığını belirterek emeğinin karşılığını alması gerektiğine vurgu yaptı. Çetin, "Üretici hayvanını getirecek, satana kadar yanında duracak, çoluk çocuğundan ayrı kalacak.. Yer kirası, nakliye parası, yemesi içmesi hep masraf, ancak bu fiyattan satabilirse kendisini kurtarır. Bu kadar emeğe de para kazanacak tabi." dedi.

Abdullah Çetin kurbanlık alacak vatandaşlara da uyarılar yaptı. Çetin, "Hayvanın kurban olabilmesi için toklularda 1 yaşını geçmesi, sağlıklı olması, veteriner hekim raporu, aşı belgesi veasire olması gerekiyor. Büyükbaşta da 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor." dedi.