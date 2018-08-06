Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. Anadolu'nun birçokı noktasından gelen kurbanlıkları taşıyan araçlar tek tek kontrol edildi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem kurbanlıklar hem de çadırları hazırlamaya başlandı.



Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye devam ediyor.



Canlı hayvanları taşıyan araçlar İstanbul girşinde tek tek kontrol edildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Evrak eksiği bulunan ve Avrupa Yakası'na geçiş izni olmayanlara izin verilmedi.



Ekiplerin kontrolü bayrama kadar sürecek.



ulusal.com.tr

