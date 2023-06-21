"Kürdistan" sloganı attılar! LGBT yürüyüşüne polis izin vermedi

LGBT derneklerinin İstanbul’daki "Onur yürüyüşü" kışkırtması, PKK propagandasına dönüştü. İzin verilmemesine rağmen yürüyüş yapmak isteyen LGBT’liler, hep bir ağızdan “Kürdistan” sloganları attı. Yasadışı eylemlere müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Batı’nın, toplumları kimliksizleştirme projesi olan LGBT’nin, İstanbul’da yapmak istediği sözde Onur Yürüyüşünde PKK propagandası yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Valiliğin izin vermemesine rağmen, LGBT’liler Taksim’de yürüyüş yapmak istedi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, eyleme izin vermedi.

Cihangir ve Harbiye'deki bazı noktalarda yasadışı şekilde toplanan gruplara müdahale edildi. 10’u aşkın kişi gözaltına alındı.

LGBT’lilerin gösterisinde, "Kürdistan" sloganları dikkat çekti. Taksime giremeyen LGBT destekçileri, Şişli'de ellerindeki megafonla “Kürdistan vardır, ” sloganları atarak yürüdü.

Terör destekçisi LGBT’li gruba müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

LGBT’ye sahip çıkan adres ise, HDP oldu. HDP’li vekil Özgül Saki, yasadışı eylemi engellemeye çalışan polis ekiplerini, “işgalci kuvvetler” olarak niteledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HDP'li vekilin skandal sözlerini kınadı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# lgbt # onur haftası # Kürdistan

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