Temiz havası, doğal su kaynakları ile Istranca Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen damakların vazgeçilmez lezzeti kuru fasulye, zahmetli bir yolculuğun ardından sofralara geliyor.

Temiz havası, doğal su kaynakları ile Istranca Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen damakların vazgeçilmezi kuru fasulye, zahmetli bir yolculuğun ardından sofralara geliyor.



Kırklareli'nin kırsal kesimindeki köylerde çiftçilerin yıl boyu özenle hazırladıkları tarlalarında yetiştirilen fasulyeler çapalama, sulama ve bakımlarının ardından hasat ediliyor.



Armağan Köyü'nde çiftçiler tarafından hasat edilen fasulyeler, tarlanın bir kenarına toplandıktan sonra bu yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce alınan kabuk ayırma makinesi ile kabuklarından ayrılıyor.



Çuvallara konulduktan sonra kurutma işlemi için yere serilen kilim, halı ve naylonların üzerinde 3 gün boyunca güneşin altında kurutuluyor.

Bir kısmı İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ'da tüketilen fasulyenin, bir kısmı da üreticilerin kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.



Odun ateşinde çömlekte yaklaşık 3 saat kaynatılan fasulye damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor.Kuru fasulyenin tarladan sofraya uzanan lezzet yolculuğu da aşama aşama görüntülendi."Lezzetin sırrı Istranca Dağları'nda saklı''Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru fasulyenin lezzet sırrının Istranca Dağları'nda saklı olduğunu söyledi.Balkan köylerinde temiz havada üretilen fasulyelerin lezzetli olduğunu belirten Ortan, köylüler tarafından üretilen fasulyelerin sofraları süslediğini anlattı.Kentte üretilen fasulyelerin lezzetinden dolayı beğeni topladığını anlatan Ortan, ''Son yıllarda bölgemizdeki kuru fasulye üretiminin arttığını görüyoruz. Bölgemizdeki kuru fasulye üretimi kırsal kesimdeki köylülerimize de ciddi bir gelir kapısı oldu. Biz de üretimin artması için çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizde yetişen fasulyeleri yurt içinde birçok ile gönderiyoruz. Çünkü temiz hava ve kaynak suyu ile sulanan fasulyenin lezzeti anlatılamaz.'' diye konuştu.