İdlib'te tansiyon yükseliyor
İdlib'te tansiyon yükseliyor
Garanti Bankası'nda flaş istifa
Garanti Bankası'nda flaş istifa
Çin, Tayvan ve ABD'yi uyardı
Çin, Tayvan ve ABD'yi uyardı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Kuru incirde altın yıl

Aydın'da incir üreticileri verimli bir hasat sezonu yaşıyor. İncir hasadına katılan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, kapalı sulamayı önerdi. Ayrıca jeotermal santrallerin incire zarar verdiği iddiasının incir üreticisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Kuru incirde altın yıl
Dünya incir üretiminin merkezi olan Aydın'da hasat sezonu bereketli başladı. Hava şartlarının iyi gitmesi nedeniyle incirde yaşanan yüksek rekolte, üreticinin yüzünü güldürdü. 

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk Gencelli Mahallesi'nde kuru incir hasadına katıldı. Ertürk, kapalı sulama sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ertürk, büyük tartışma konusu olan Jeotermal enerji santrallerinin incire zarar verdiği iddialarına da değindi.

Altın değerinde olan incirde kalite ve rekoltenin beklenenin üzerinde olduğunu vurgulayan Ertürk, jeotermalin de çok değerli bir enerji kaynağı olduğunu, ama çevreye zarar vermeden çıkarılması gerektiğini söyledi.


ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.