Dünya incir üretiminin merkezi olan Aydın'da hasat sezonu bereketli başladı. Hava şartlarının iyi gitmesi nedeniyle incirde yaşanan yüksek rekolte, üreticinin yüzünü güldürdü.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk Gencelli Mahallesi'nde kuru incir hasadına katıldı. Ertürk, kapalı sulama sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.
Ertürk, büyük tartışma konusu olan Jeotermal enerji santrallerinin incire zarar verdiği iddialarına da değindi.
Altın değerinde olan incirde kalite ve rekoltenin beklenenin üzerinde olduğunu vurgulayan Ertürk, jeotermalin de çok değerli bir enerji kaynağı olduğunu, ama çevreye zarar vermeden çıkarılması gerektiğini söyledi.
ulusal.com.tr
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