İstanbul Kuruçeşme'de İETT otobüsü kaza yaptı. Otobüsteki 9 yolcu yaralandı.

İstanbul'da bir belediye otobüsü kontrolden çıktı, duvara çarptı. 9 yolcu yaralandı.



Kaza sabah saatlerinde Kuruçeşme'de yaşandı.



Yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Otobüs yol kenarındaki duvara çarptı. Otobüsteki yolculardan 9'u yaralandı.



Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Yaralı 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.



ulusal.com.tr