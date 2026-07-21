Kurumuş otları yakarken facia yaşandı! Çıkan yangına müdahale eden yaşlı adam hayatını kaybetti
Ankara Gölbaşı'nda hobi bahçesindeki kurumuş otları temizlemek için yaktığı ateşin komşu araziye sıçraması üzerine alevleri söndürmeye çalışan 72 yaşındaki Aziz Balaban yanarak hayatını kaybetti.
Gölbaşı ilçesine bağlı Gökçehüyük Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 72 yaşındaki Aziz Balaban, hobi bahçesinde temizlik yapmak amacıyla kurumuş otları ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen ateş, kısa süre içinde bitişikte bulunan ekili araziye yayıldı.
Kendi yaktığı ateşin komşusunun tarlasına zarar vermesini engellemek için kendi imkanlarıyla müdahale etmeye başlayan Balaban, bu sırada dengesini kaybederek alevlerin arasına düştü.
Bölgeden dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri arazideki yangını kontrol altına alırken, alevlerin içinden ağır yaralı olarak çıkarılan Balaban ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşlı adamın yanma sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hastanedeki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınan Aziz Balaban'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Balaban'ın naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
Olayın yaşandığı anlarda bölgede bulunan komşulardan Fahri Güler, ekiplerin müdahale sürecini ve yaşananları şu sözlerle aktardı:
"Dumanların yükseldiğini gördük. İnsanlar yangının çıktığı yere gidiyordu. Gittiğimizde ekiplerin orada olduğunu gördüm. Komşumuz bahçesindeki otları yakmak istemiş. Çıkan yangın yan taraftaki araziye sıçramış. Komşumuz da söndürmek için ateşin içine girmiş ama bir daha çıkamamış. Gittiğimizde cesedi hala duruyordu. Çalışmaların ardından cenazeyi götürdüler. Bedeni yanmış haldeydi. Kendisini pek tanımazdım. Buraya hobi bahçeleri kurulalı iki sene oldu ama komşumuz ne zaman taşınmıştı bilmiyoruz"