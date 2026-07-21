Kurumuş otları yakarken facia yaşandı! Çıkan yangına müdahale eden yaşlı adam hayatını kaybetti

Olayın yaşandığı anlarda bölgede bulunan komşulardan Fahri Güler, ekiplerin müdahale sürecini ve yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Dumanların yükseldiğini gördük. İnsanlar yangının çıktığı yere gidiyordu. Gittiğimizde ekiplerin orada olduğunu gördüm. Komşumuz bahçesindeki otları yakmak istemiş. Çıkan yangın yan taraftaki araziye sıçramış. Komşumuz da söndürmek için ateşin içine girmiş ama bir daha çıkamamış. Gittiğimizde cesedi hala duruyordu. Çalışmaların ardından cenazeyi götürdüler. Bedeni yanmış haldeydi. Kendisini pek tanımazdım. Buraya hobi bahçeleri kurulalı iki sene oldu ama komşumuz ne zaman taşınmıştı bilmiyoruz"