Kuş hırsızlığı iddiası vahşete dönüştü: Tehdit, işkence ve utanç görüntüleri

İstanbul Arnavutköy'de, kuşlarını çaldığını iddia ettikleri kişilere zorla kadın kıyafeti giydirip özür dilettiren şüpheliler, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerin daha sonra arkadaşlarıyla da paylaşıldığı öğrenildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kuş hırsızlığı iddiası vahşete dönüştü: Tehdit, işkence ve utanç görüntüleri
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Olay, Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şahıs kuşlarını çaldığını öne sürdükleri kişileri yakalayarak, zorla kadın kıyafeti giydirdi. Ardından bu kişilere kamera karşısında özür dilettiler.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şüphelilerden birinin elindeki kesici aletle tehditler savurduğu, zorla kadın kıyafeti giydirilen kişilere belli cümleleri tekrar ettirdiği görüldü. Şüphelilerin söz konusu görüntüleri çevrelerindeki başka kişilere de gönderdiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kuş hırsızlığı iddiası vahşete dönüştü: Tehdit, işkence ve utanç görüntüleri Kuş hırsızlığı iddiası vahşete dönüştü: Tehdit, işkence ve utanç görüntüleri