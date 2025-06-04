Kuş hırsızlığı iddiası vahşete dönüştü: Tehdit, işkence ve utanç görüntüleri

Olay, Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şahıs kuşlarını çaldığını öne sürdükleri kişileri yakalayarak, zorla kadın kıyafeti giydirdi. Ardından bu kişilere kamera karşısında özür dilettiler.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şüphelilerden birinin elindeki kesici aletle tehditler savurduğu, zorla kadın kıyafeti giydirilen kişilere belli cümleleri tekrar ettirdiği görüldü. Şüphelilerin söz konusu görüntüleri çevrelerindeki başka kişilere de gönderdiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.