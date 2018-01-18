Kuşadası'nda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 56 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 56 Suriye uyruklu yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik uçağındaki personel, devriye görevi sırasında Davutlar açıklarında lastik bot içerisindeki kaçak göçmenleri tespit etti.



Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu, 25'i çocuk 56 Suriye uyruklunun bulunduğu botun önünü kesti.



Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.