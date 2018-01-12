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Kuşadası'nda iskele altına sıkışan kediyi dalgıçlar kurtardı

Kuşadası ilçesinde, limandaki iskelenin altına sıkışan kedi dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Kuşadası'nda iskele altına sıkışan kediyi dalgıçlar kurtardı

 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, limandaki iskelenin altına sıkışan kedi dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ege Port Limanı'ndaki iskelenin altına kedinin sıkıştığını fark eden çalışanlar, durumu AKUT'a bildirdi.

Limana gelen AKUT ekipleri, karadan kurtarma imkanı olmayınca dalgıç kıyafetlerini giyerek suya girdi. Ekipler, iskele altına sıkışan kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan kedi salıverildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #liman #kuşadası #kurtarma #kedi #akut
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