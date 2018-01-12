Kuşadası ilçesinde, limandaki iskelenin altına sıkışan kedi dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, limandaki iskelenin altına sıkışan kedi dalgıçlar tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Ege Port Limanı'ndaki iskelenin altına kedinin sıkıştığını fark eden çalışanlar, durumu AKUT'a bildirdi.



Limana gelen AKUT ekipleri, karadan kurtarma imkanı olmayınca dalgıç kıyafetlerini giyerek suya girdi. Ekipler, iskele altına sıkışan kediyi bulunduğu yerden kurtardı.



Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan kedi salıverildi.